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        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:11
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        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

        Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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