GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.
Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.
Yangında yaralanan iş yeri çalışanı 3 kişi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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