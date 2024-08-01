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        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:19
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        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

        Yangında yaralanan iş yeri çalışanı 3 kişi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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