GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

- Vali Zorluoğlu, yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi, yangının çıktığı ilk andan itibaren çalışmaları koordine eden Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Hem AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri, hem emniyetimizin TOMA'ları hem de Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok şükür can kaybı ve yaralı yok. Yangının çıkış sebebi itfaiyenin ve emniyetin yapacağı çalışmayla ortaya çıkacaktır. Söndürme çalışmalarında İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da etkin rol oynadı.