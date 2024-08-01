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        GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:07 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:07
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        GÜNCELLEME 3 - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        - Vali Zorluoğlu, yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi, yangının çıktığı ilk andan itibaren çalışmaları koordine eden Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Hem AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri, hem emniyetimizin TOMA'ları hem de Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok şükür can kaybı ve yaralı yok. Yangının çıkış sebebi itfaiyenin ve emniyetin yapacağı çalışmayla ortaya çıkacaktır. Söndürme çalışmalarında İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da etkin rol oynadı.

        Zorluoğlu, çevredeki esnafa ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında, 6 AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) müdahale ekibi, 9 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 15 AFAD personeli, 2 arama kurtarma aracı, 7 TOMA, tanker ve panzer yer aldı.

        Belediyelerden de 15 su tankeri, 8 itfaiye aracı ve 3 merdivenli araç görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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