Diyarbakır'da geçen ay kaçakçılık operasyonlarında 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri temmuz ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, gümrük kaçağı 18 bin 579 paket sigara, 419 elektronik sigara, 2 bin 77 puro, 100 litre içki, 162 kilogram çay, 473 bin 40 makaron, 41 cep telefonu, 50 cep telefonu aksesuarı ile 2 şarjör ve 45 fişek ele geçirdi.

Ekipler, çeşitli suçlardan yakalanan 64 şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.