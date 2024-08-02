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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:49
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Muradiye Mahallesi'nde dün gece iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

        Olayın ardından aralarında yaralanan kişinin de bulunduğu 6 kişi hafif ticari araçla bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polisin takibi sonucu şüphelilerin bulunduğu araç merkez Yenişehir ilçesinde durduruldu.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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