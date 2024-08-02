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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yılın ilk 6 ayında 1,5 milyon hastaya hizmet verdi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1,5 milyon hastaya hizmet verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:15
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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yılın ilk 6 ayında 1,5 milyon hastaya hizmet verdi
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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1,5 milyon hastaya hizmet verdiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1150 yataklı hastane 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde yaklaşık 1,5 milyon hastaya muayene hizmeti verdi, hastanede 30 bin ameliyat gerçekleştirildi.

        Hastane bünyesinde organ nakli, kanser, obezite cerrahisi, kornea nakli ve laparoskopik ameliyatlar gerçekleştiriliyor.

        Yakın zaman önce yapımı tamamlanan ameliyathane odaları ile kapasitesini yüzde 10 artırarak hizmet vermeye devam eden hastane, sağlıkta kalite standartlarında hizmet vermeye devam ediyor.

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