Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde cami önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına konuşan Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirdi.

        Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler, önünden geçtikleri Gazi Caddesi'nde bulunan bir lokanta zincirine ait iş yerine taş attı.

        İş yeri önünde önlem alan güvenlik güçlerinin uyarıları sonucu grup dağıldı.

        - Şırnak

        Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Elazığ

        İzzet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        - Siirt

        İl Müftülüğü öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

        Namazın ardından İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

        Gıyabi cenaze namazına Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

        - Mardin

        Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yılın ilk 6 ayında 1,5 milyon h...
        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yılın ilk 6 ayında 1,5 milyon h...
        Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralan...
        Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralan...
        Diyarbakır'da 2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Diyarbakır'da 2 TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
        Akrabaların silah, bıçak ve sopalı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
        1 kişinin yaralandığı kavga sonrası husumetlilerinin evini yakma girişimini...
        1 kişinin yaralandığı kavga sonrası husumetlilerinin evini yakma girişimini...
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı