Diyarbakır ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftülüğü öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler, önünden geçtikleri Gazi Caddesi'nde bulunan bir lokanta zincirine ait iş yerine taş attı.

Namazın ardından bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde cami önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.