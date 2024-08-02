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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:15
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Elazığ kara yolu Yaytaş Mahallesi mevkisinde, V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. yönetimindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nin kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklardan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastanelerdeki 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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