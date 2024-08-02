GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklardan Ş.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, otomobil sürücüsü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı.

Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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