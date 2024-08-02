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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:33
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 191. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu H.Y. ve E.G. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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