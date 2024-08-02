Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Merkez Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 191. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.