Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 191. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu H.Y. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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