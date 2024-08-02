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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:43
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik inceleme ve bilgi alma ziyaretlerini sürdürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Zorluoğlu, hayvancılık ve tarım alanında uygulanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Diyarbakır'ın bir tarım şehri olduğunu belirtti.

        Buğday, pamuk, mercimek ve mısır gibi ürünlerde ülke ölçeğinde Diyarbakır'ın ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Kent çok önemli bir hayvan varlığına da ev sahipliği yapıyor. Her geçen sene sulanabilir tarım arazilerimiz artıyor. Silvan Barajı'mızın da devreye girmesiyle sulanabilir topraklarımızın neredeyse tamamı, yaklaşık 4 milyon dekar arazi, sulanacak. Bu, toplam tarım üretiminin ikiye katlanması demek, ilave yüzbinlerce istihdam demek. Bu nedenle görev süremiz boyunca Diyarbakır'da tarım üzerinde çok çalışacağımız bir sektör olacak. Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimiz çok ciddi destekler verdi, veriyor. Büyük sulama projelerinin yapımı süratle devam ediyor. Bize düşen de çiftçilerimizle omuz omuza üretimi artıracak ve çeşitlendirecek adımları atmak."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tarım ve Orman İl Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim sorumluları da katıldı.

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