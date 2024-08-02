Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 30 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe, şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada evinin önünde oturan kadı...
        Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada evinin önünde oturan kadı...
        Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)
        Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)
        Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Diyarbakır'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 çocuk...