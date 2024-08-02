Diyarbakır'da geçen ay ruhsatsız 112 tabanca ve 29 av tüfeği ele geçirildi

Bu kapsamda ekiplerce geçen ay, ruhsatsız 112 tabanca, 29 av tüfeği, 23 kurusıkı tabanca ve 992 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet müdürlüklerince temmuz ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

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