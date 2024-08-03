Diyarbakır'da 3 yılda 1348 çocuğa psikososyal destek sağlandı

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce öksüz ve yetim çocuklara psikolojik destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2021 yılında hayata geçirilen "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi" kapsamında Diyarbakır'da çocuklara yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca, kent genelinde öksüz ve yetim çocuklara psikososyal destek sağlanıyor, ailelerine de maddi ve manevi katkıda bulunuluyor.

Kurum tarafından düzenlenen bir sosyal etkinliğe Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık Mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler Mahallelerinde 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı yangında ebeveynini kaybeden 16 çocuk da katıldı.

Ekipler ayrıca moral ve motivasyonlarının artması için çocuklara yönelik sosyal etkinlikler de düzenliyor. 3 yılda 1348 öksüz ve yetim çocuğa uzmanlarca psikolojik desteğin verildiği kentte çalışmalar sürüyor.

Oluşturdukları ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde ebeveynini kaybeden çocukları ve ailelerini ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdiğini, çocukların yaşadıkları travmayı atlatması amacıyla ekiplerin psikososyal destek hizmeti sunduğunu ifade eden Polat, ayrıca ailelere yönelik sosyal ve ekonomik destek sunulduğunu belirtti.

"İlk günden itibaren ailelerin ihtiyaç analizini yaptık, onlara psikososyal destek verdik. Bireysel veya gruplar halinde görüşmeler yaptık. Çocukların bu süreci daha hızlı atlatmaları ve iyi olmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımızın psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz."

Polat, o yangında ebeveynini kaybeden çocukların da bu projeye dahil edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Diyarbakır ve Mardin arasında 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının hemen ardından ekiplerin mağdurlara yönelik de psikososyal destek çalışmalarına başladığını anımsatan Polat, bu kapsamda çocuk, kadın, yaşlı yüzlerce kişiye psikososyal destekte bulunduklarını anlattı.

Ekiplerin ebeveynini kaybeden çocukları her gün ziyaret ettiğini anlatan Polat, çocuklarla yapılan görüşmede bazılarının daha önce hiç sosyal etkinliğe katılmadıkları ve sinemaya gitmediklerinin tespit edildiğini aktardı.

Polat, "Bu tür sosyal faaliyetler çocukların ruh hallerine çok iyi geliyor, psikolojik olarak daha güçlü olmalarını sağlıyor. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocukların ebeveyn kaybı sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması konusunda çok yararlı bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.