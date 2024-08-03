Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi 184. Sokak'ta, M.B. ile M.K. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.B. silahla M.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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