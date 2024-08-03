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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:22
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Muradiye Mahallesi 184. Sokak'ta, M.B. ile M.K. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.B. silahla M.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.K, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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