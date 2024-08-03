Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Mevlana Halit Mahallesi 471. Sokak'taki bir binanın 2. katında yaşayan Ö.B'ye (46) ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Ö.B'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor

        Benzer Haberler

        Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak ve Siirt'te Heniyye suikastı protesto edildi
        Elazığ, Bingöl, Batman, Şırnak ve Siirt'te Heniyye suikastı protesto edildi
        Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde
        Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 yılda 1348 çocuğa psikososyal destek sağlandı
        Diyarbakır'da 3 yılda 1348 çocuğa psikososyal destek sağlandı
        Altın madalyalı çırak
        Altın madalyalı çırak
        Diyarbekirspor'da başkan Serkan Genç istifa etti
        Diyarbekirspor'da başkan Serkan Genç istifa etti