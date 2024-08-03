Diyarbakır'da bir kişi evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Mevlana Halit Mahallesi 471. Sokak'taki bir binanın 2. katında yaşayan Ö.B'ye (46) ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Ö.B'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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