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        Heniyye suikastı Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

        Diyarbakır ve Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:04
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        Heniyye suikastı Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
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        Diyarbakır ve Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla buradan hareket ederek Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

        Burada katılımcılar adına konuşan Yetimler Vakfı Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

        İsrail’in kadın, çocuk, genç, yaşlı ve hasta demeden sivil insanları katlettiğini ifade eden Ünsal, "Müslüman Filistin halkı için, Gazze halkı için güvenli hiçbir yer kalmamıştır. Binlerce kayıp ve yaralı var. Tüm dünya halklarını Filistin davasına sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler bariyerleri aşmaya çalışarak alışveriş merkezinin altında bulunan bir kahve zincirine ait iş yerine pet şişe attı.

        Polis gruba biber gazı ile müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da bölgeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

        - Mardin

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde bir araya gelen grup, Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart açtı.

        Buradan hareket eden kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

        Platformun dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, grup adına yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye suikastını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

        İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnemeye, saldırılarına her gün bir yenisini eklemeye devam ettiğini ifade eden Başboğa, saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Daha sonra Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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