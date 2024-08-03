Heniyye suikastı Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

Diyarbakır ve Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla buradan hareket ederek Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına konuşan Yetimler Vakfı Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını belirtti.

İsrail’in kadın, çocuk, genç, yaşlı ve hasta demeden sivil insanları katlettiğini ifade eden Ünsal, "Müslüman Filistin halkı için, Gazze halkı için güvenli hiçbir yer kalmamıştır. Binlerce kayıp ve yaralı var. Tüm dünya halklarını Filistin davasına sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler bariyerleri aşmaya çalışarak alışveriş merkezinin altında bulunan bir kahve zincirine ait iş yerine pet şişe attı.

Polis gruba biber gazı ile müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.