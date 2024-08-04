Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş çetesine yönelik 2 ay boyunca teknik takip çalışması yürüttü.

Çalışmada, lüks plazalarda fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarını arayanlarla telefonda şifreli konuşularak randevu verildiği belirlendi.

Çete üyelerinin fuhşu "özel terapi" diye adlandırdığı, müşterilerini özel terapi için özel odalarda ağırladığını belirleyen polis ekipleri, bu kapsamda 33 ayrı olay tespit etti.

Aynı zamanda suç çetesinin silahla kurşunlama ve yaralama olaylarına da karıştığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan bir görüntüde bir plazaya giden 3 kadından birinin sözde güzellik merkezinin kapısına ateş açtığı tespit edildi. Polis ekiplerince "Baypas" adı ile bazı adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, işletmelere yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. - 6 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TCK'nin 282. maddesi uyarınca, "fuhşa teşvik", "aracılık veya yer temin etmek" suçlarından incelenen şüphelilerin tapu müdürlükleri, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunlarından gelir elde edip edilmediği, deniz ve hava taşıtı bulunup bulunmadığı, kripto varlıkları, MASAK ve Gelir İdaresi kayıtları araştırıldı.