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        Dicle Elektrikten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklaması

        Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 1 çalışanının darbedildiğini, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:29
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        Dicle Elektrikten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklaması
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        Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 1 çalışanının darbedildiğini, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekiplerinin kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek için Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokak'ta başlattığı çalışmanın bir grup mahalleli tarafından engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bu sırada sayıları yaklaşık 30 kişiye ulaşan mahallelinin ekibe saldırdığı ileri sürülen açıklamada, "Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya maruz kalan çalışanın alnına 7 dikiş atıldı." denildi.

        Saldırının ardından polis ekiplerinin 3 şüpheliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklandığı, 1'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

        Çatır, şunları kaydetti:

        "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yer altına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri, herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum."

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