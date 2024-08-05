Diyarbakır Valisi Zorluoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesini sağlamak, ilçelerin genel durumu ile vatandaşların talep ve beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Diyarbakır’da kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi istişare edilerek çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, ilçelerdeki sosyal projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Aksaklıkların giderilmesi için kaymakamlara talimatlar veren Vali Zorluoğlu, Diyarbakır halkının gönlüne dokunmak için hep birlikte samimiyetle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.