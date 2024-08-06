Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Muradiye Mahallesi 168'inci Sokak'ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Kamala Haris, yardımcısını seçti
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        Çorba ve sıvı mama diyeti Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde etkili oldu
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Husumetli aileler arasında tabancalı, pompalı tüfekli kavga
        Husumetli aileler arasında tabancalı, pompalı tüfekli kavga
        Kavgada yaralanıp sinir krizi geçirdi, araçlara yumruk ve tekme attı; o an...
        Kavgada yaralanıp sinir krizi geçirdi, araçlara yumruk ve tekme attı; o an...
        150'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti için 'koruma' talebi
        150'den fazla kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti için 'koruma' talebi
        Diyarbakır'da hortum kamerada
        Diyarbakır'da hortum kamerada
        Diyarbakır'da devlet yurtlarında misafir edilen emekliler kentin tarihi mek...
        Diyarbakır'da devlet yurtlarında misafir edilen emekliler kentin tarihi mek...
        Diyarbakır'da 2 milyon 200 kök kenevir ile 269 bin kök skunk ele geçirildi
        Diyarbakır'da 2 milyon 200 kök kenevir ile 269 bin kök skunk ele geçirildi