Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi 168'inci Sokak'ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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