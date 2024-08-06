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        Diyarbakır'da otomobil, motosiklet ve yayalara çarptı, 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:39
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        Diyarbakır'da otomobil, motosiklet ve yayalara çarptı, 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ö.F.T. yönetimindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Seyrantepe Spor Salonu önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkuluğu devirerek yolun karşısına geçen otomobil, karşı yönden gelen K.E. idaresindeki 21 ACN 622 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

        Kazada, sürücüler, motosikletteki 1 kişi ve 2 yaya yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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