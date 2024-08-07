Mardin'de 975 kayıt dışı trafo tespit edildi

Dicle Elektrik şirketi, Mardin'de 975 kaçak trafo tespit edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, dronlarla yapılan çalışmada Mardin'de 1 haftada 975 kayıt dışı trafo tespit edildiği, tarımsal sulama yapan bir kesimin, kaçak elektrik kullanmak için yüzbinlerce lira harcayarak temin ettiği trafoları kayıt altına almadan kullanmakta ısrar ettiği belirtildi.

Derik ve Kızıltepe ilçesinde bulunan ve koordinatlarıyla belirlenen kaçak trafolara el konulabilmesi için yasal süreç başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kaçak elektrikle mücadele kapsamında saha taramalarının sürdüğü aktarıldı.