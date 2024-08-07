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        Mardin'de 975 kayıt dışı trafo tespit edildi

        Dicle Elektrik şirketi, Mardin'de 975 kaçak trafo tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:56
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        Mardin'de 975 kayıt dışı trafo tespit edildi
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        Dicle Elektrik şirketi, Mardin'de 975 kaçak trafo tespit edildiğini bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, dronlarla yapılan çalışmada Mardin'de 1 haftada 975 kayıt dışı trafo tespit edildiği, tarımsal sulama yapan bir kesimin, kaçak elektrik kullanmak için yüzbinlerce lira harcayarak temin ettiği trafoları kayıt altına almadan kullanmakta ısrar ettiği belirtildi.

        Derik ve Kızıltepe ilçesinde bulunan ve koordinatlarıyla belirlenen kaçak trafolara el konulabilmesi için yasal süreç başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kaçak elektrikle mücadele kapsamında saha taramalarının sürdüğü aktarıldı.

        Kaçak trafolardan bir kısmının traktör römorkuna konularak mobilize edildiği ve ihtiyaç duyulan yerlerde genellikle gece kanca atmak yöntemiyle kullanıldığının ortaya çıktığı bildirilen açıklamada, termal kameralı dronlarla bir gecede 21 kaçak trafo tespit edilerek, tüm verilerin kaydedildiği ifade edildi.

        Mardin'de, tarımsal sulama yapan çiftçilerin büyük bir bölümünün gecikmiş elektrik borcunun da bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Kentte bulunan yaklaşık 7 bin tarımsal sulama abonesi çiftçiden yaklaşık 5 bin 600'ünün vadesi geçmiş elektrik borcu 11 milyar 462 bin liraya ulaştı. Kaçak elektrik tüketimi kadar tarımsal sulama abonelerinin ödenmeyen elektrik borcu da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir unsur olan elektrik tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için borçların düzenli olarak ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca birikmiş borçların yapılandırılması konusunda çok sayıda kolaylık sağlamamıza rağmen alacak yükü sürekli artıyor."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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