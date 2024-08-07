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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 81 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:01
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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 81 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik temmuz ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 471 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı.

        Operasyonlarda, 1 ton 461 kilo 270 gram skank, 70 bin 783 uyuşturucu hap, 8 kilo 832 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 64 gram metamfetamin, 3 bin 335 kök Hint keneviri, 674 sentetik ecza, 194 gram kokain ve 1 gram eroin ele geçirildi.

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