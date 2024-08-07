Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 81 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 1 ton 461 kilo 270 gram skank, 70 bin 783 uyuşturucu hap, 8 kilo 832 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 64 gram metamfetamin, 3 bin 335 kök Hint keneviri, 674 sentetik ecza, 194 gram kokain ve 1 gram eroin ele geçirildi.

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