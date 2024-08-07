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        Diyarbakır'da silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:57
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde komşu olan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında yoldan geçen S.Y'ye kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.Y, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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