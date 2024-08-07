Diyarbakır'da silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde komşu olan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında yoldan geçen S.Y'ye kurşun isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.Y, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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