Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Esmer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Esmer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Yenişehir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Esmer, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ö.F.T. yönetimindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, dün Diyarbakır-Elazığ kara yolu Seyrantepe Spor Salonu önünde kontrolden çıkarak refüje çarpmış, çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkuluğu devirerek yolun karşısına geçen otomobil, karşı yönden gelen Kemal Esmer idaresindeki 21 ACN 622 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı.
Kazada, sürücüler, motosikletteki 1 kişi ve 2 yaya yaralanmış, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenmişti.
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