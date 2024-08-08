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        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ve 82 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:39
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        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ve 82 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde "Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk, 79 kilogram toz ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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