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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:05
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın söndürüldü.

        Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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