Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik'in şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerine müdahale

        Dicle Elektrik şirketi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerinin engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik'in şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerine müdahale
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik şirketi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerinin engellendiğini bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, ekiplerinin, 2024 yılı yatırım planlaması kapsamında ilçeye bağlı Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme yatırımı yapmak için jandarma desteğiyle bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

        Mahalle girişini kapatan kalabalık bir grubun, Dicle Elektrik ekiplerini taşladığı ve ekiplerin mahalleye girişini engellediği aktarılan açıklamada, yaşanan olaylardan güvenlik görevlilerinin de etkilendiği, planlanan çalışmaların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

        Mahallede kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğunun tespit edildiğinin bildirildiği açıklamada, mahalledeki 4 kayıtlı trafonun yanı sıra 4 kaçak trafo kurulduğunun ve kaçak bir elektrik şebekesi oluşturulduğunun belirlendiği ifade edildi.

        Kaçak trafoların can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğu ve acilen sökülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Mahallede her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kilovat elektrik tükettiği belirlendi. Bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olup, hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiği tespit edildi. İzin verilmesi durumunda mahallede 11 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 armatür montajı yapılarak aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında eski hatlar kaldırılarak yerine 15 kilometre izolasyonlu kablo ve 12 kilometre abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın
        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin kök kenevir ile 190 bin kök skunk bitkisi el...
        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin kök kenevir ile 190 bin kök skunk bitkisi el...
        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ve 82 kilogram esrar e...
        Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ve 82 kilogram esrar e...
        Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
        Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü