Dicle Elektrik'in şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerine müdahale

Dicle Elektrik şirketi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerinin engellendiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ekiplerinin, 2024 yılı yatırım planlaması kapsamında ilçeye bağlı Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme yatırımı yapmak için jandarma desteğiyle bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

Mahalle girişini kapatan kalabalık bir grubun, Dicle Elektrik ekiplerini taşladığı ve ekiplerin mahalleye girişini engellediği aktarılan açıklamada, yaşanan olaylardan güvenlik görevlilerinin de etkilendiği, planlanan çalışmaların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Mahallede kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğunun tespit edildiğinin bildirildiği açıklamada, mahalledeki 4 kayıtlı trafonun yanı sıra 4 kaçak trafo kurulduğunun ve kaçak bir elektrik şebekesi oluşturulduğunun belirlendiği ifade edildi.

Kaçak trafoların can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğu ve acilen sökülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Mahallede her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kilovat elektrik tükettiği belirlendi. Bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olup, hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiği tespit edildi. İzin verilmesi durumunda mahallede 11 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 armatür montajı yapılarak aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında eski hatlar kaldırılarak yerine 15 kilometre izolasyonlu kablo ve 12 kilometre abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek."