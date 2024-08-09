Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları "çelik kanatlar"

        BESTAMİ BODRUK - Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları "çelik kanatlar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor.

        Terörle mücadele başta olmak üzere yurt genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için gökyüzünde süzülen Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mi-17 helikopterler meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler ile her türlü olumsuz koşulda da yürütülen çalışmalara katkı sunuyor.

        Son yıllarda artan orman ve anız yangınlarına da müdahalede askeri helikopterler alevlerin söndürülmesi için su taşıyor.

        Her an uçuş için hazır bekleyen pilotlar ve teknik ekip, gelen ihbarın ardından brifing ve kontrollerin yapılmasıyla dakikalar içerinde yangın bölgesine ulaşmak için havalanıyor.

        Yangın bölgesine en yakın kaynaktan güvenli şekilde su temin eden pilotlar, hava şartları, arazi koşulları, alevlerin yayılımı gibi birçok konuyu da hesaplayarak yangına müdahale ediyor.

        Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgiye göre, çelik kanatlar 2021-2023 yıllarında yangınlara müdahale için yurt genelinde 1180 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirdi.

        2024 yılının ocak ayından itibaren de Aydın'da 27 ve İzmir'de 14 olmak üzere 29 ilde 133 orman ve anız yangınına havadan müdahale edildi.

        Yangınlara gece gündüz demeden 3 bin 868 ton su taşıyan kahraman pilotlar, sadece 512 saat uçuşta 1934 noktaya su bıraktı.

        Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklere havacılık desteği sağlamak için Türkiye'nin ilk havacılık birliği olarak 1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı da alevlerle mücadelede aktif görev alıyor.

        - "Çelik kanatlar" Doğu ve Güneydoğu'da genellikle anız yangınlarıyla mücadele ediyor

        Ülkenin batı ve güney illerinde çoğunlukla orman yangınlarına müdahale eden için havalanan "çelik kanatlar" Doğu ve Güneydoğu illerinde ise genellikle anız yangınlarıyla mücadele ediyor.

        Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı bünyesinde görevli pilotlar, bu yıl Diyarbakır'ın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Batman, Siirt, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'de 24 yangına müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da tarihi surlara Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın posteri asıldı
        Diyarbakır'da tarihi surlara Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın posteri asıldı
        Diyarbakır Valiliğinden depremzede hak sahipliği borçlandırması hakkında aç...
        Diyarbakır Valiliğinden depremzede hak sahipliği borçlandırması hakkında aç...
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; o anlar kamerada
        Dicle Elektrik'in şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerine müdahale
        Dicle Elektrik'in şebeke yenileme çalışması yapan ekiplerine müdahale
        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın
        Diyarbakır'da otomobil yedek parça dükkanında yangın