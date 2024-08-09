Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları "çelik kanatlar"

BESTAMİ BODRUK - Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde "çelik kanatlar" olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor.

Terörle mücadele başta olmak üzere yurt genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için gökyüzünde süzülen Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mi-17 helikopterler meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler ile her türlü olumsuz koşulda da yürütülen çalışmalara katkı sunuyor.

Son yıllarda artan orman ve anız yangınlarına da müdahalede askeri helikopterler alevlerin söndürülmesi için su taşıyor.

Her an uçuş için hazır bekleyen pilotlar ve teknik ekip, gelen ihbarın ardından brifing ve kontrollerin yapılmasıyla dakikalar içerinde yangın bölgesine ulaşmak için havalanıyor. Yangın bölgesine en yakın kaynaktan güvenli şekilde su temin eden pilotlar, hava şartları, arazi koşulları, alevlerin yayılımı gibi birçok konuyu da hesaplayarak yangına müdahale ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgiye göre, çelik kanatlar 2021-2023 yıllarında yangınlara müdahale için yurt genelinde 1180 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirdi.

2024 yılının ocak ayından itibaren de Aydın'da 27 ve İzmir'de 14 olmak üzere 29 ilde 133 orman ve anız yangınına havadan müdahale edildi. Yangınlara gece gündüz demeden 3 bin 868 ton su taşıyan kahraman pilotlar, sadece 512 saat uçuşta 1934 noktaya su bıraktı. Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birliklere havacılık desteği sağlamak için Türkiye'nin ilk havacılık birliği olarak 1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı da alevlerle mücadelede aktif görev alıyor.