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        Diyarbakır'da Karacadağ OSB'de fabrikalar yükselmeye başladı

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) girişimcilere tahsis edilen 34 parselin 9'unda fabrikaların yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:43
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        Diyarbakır'da Karacadağ OSB'de fabrikalar yükselmeye başladı
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        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) girişimcilere tahsis edilen 34 parselin 9'unda fabrikaların yapımına başlandı.

        Karacadağ'ın eteklerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde tahsis edilen yaklaşık 3 bin dekar alanda geçen yılın mayıs ayında altyapının inşasına başlanan Karacadağ OSB'de çalışmalar sürüyor.

        Karacadağ OSB'de yaklaşık yüzde 30'u tamamlanan altyapı çalışmasının yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. OSB'de yer alan 135 parselden girişimcilere tahsis edilen 34 parselin 9'unda fabrika inşa çalışmalarına başlandı.

        Bu yılın sonunda bazı fabrikaların faaliyete geçmesi beklenen OSB'de, tüm parsellerde kurulacak fabrikaların çalışmasıyla yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor.

        - "Diyarbakır sanayide Orta Doğu'nun merkezi konumuna gelecek"

        OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir Yılmaz, AA muhabirine, OSB'yi 2018'de kurmaya başladıklarını söyledi.

        Geçen yıl mayıs ayında altyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, şu an itibarıyla Karacadağ OSB'de fabrikaların yükselmeye başladığını kaydetti.

        OSB'de yer alan 135 parselden 34'ünü tahsis ettiklerini aktaran Yılmaz, "Geriye kalan 101 parsel için 300 girişimci müracaat etti. Başvurular içerisinde katma değeri ve istihdamı yüksek yatırımlara öncelik veriyoruz." dedi.

        Parseller aynı büyüklükte olmadığı için bazen birden fazla parseli birleştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Yılmaz, bu nedenle 101 parselin 50 yatırımcıya ancak yetebileceğini aktardı.

        Yılmaz, parsellerinin gelen talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu nedenle şimdiden genişleme alanıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        OSB'yi kurdukları alanın kuzey ve güneyinde genişleme alanlarının bulunduğunu işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "İlk etapta 28 bin dönümlük yeni bir alanı sanayi parseli olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Birkaç yıl içinde Diyarbakır sanayide Orta Doğu'nun merkezi konumuna gelecek. Bu huzur devam ettiği sürece OSB'de yer kapma mücadelesi devam edecek. Karacadağ OSB'nin hedefi 60 bin dönüme ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz zaman Orta Doğu pazarını Diyarbakır'a çekmiş olacağız. Bu hedef, hayali değil, gerçekçi bir hedeftir."

        Tahsisi yapılan 34 parsel için firmaların 2 bini aşkın kişiye istihdam taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, mevcut OSB alanındaki parsellerde kurulacak fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını aktardı.

        OSB'yi 10 yılda hedefledikleri büyüklüğe ulaştırdıklarında istihdamın yaklaşık 170 bin kişiye ulaşacağını dile getiren Yılmaz, bu hedefi gerçekleştirme oranlarının yüzde 90 olduğunu anlattı.

        Yılmaz, kurulacak fabrikaların, özellikle TOKİ tarafından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkisinde yapılan konutlarda yaşayacak depremzedeler ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan insanlar için de iş imkanı sağlayacağını aktardı.

        - "Üretimimizi 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

        Yatırımcı Veysi Özfidan da Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ndeki 400 metrekare alana sahip iş yerinde ticari araçlardaki klima sistemlerinin radyatör fan motorlarının üretimini yaptığını belirtti.

        Üretim yerlerinin küçük olmasından dolayı ihtiyaçlarına cevap vermediğini dile getiren Özfidan, başvurusu üzerine OSB'de 7 bin metrekarenin kendilerine tahsis edildiğini aktardı.

        Fabrikasının 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını anlatan Özfidan, "Kapalı alanımızın yüzde 60'ını bitirdik. Bu yılın sonu veya gelecek yılın başında fabrikamızda üretime geçmeyi ve şu anki üretimimizi 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Özfidan, şu an 12 kişiyi istihdam ettiklerini, fabrikanın faaliyete geçmesiyle bu sayının 50'ye çıkacağını bildirdi.

        Yatırımcı Ahmet Cengiz de kablo ve tel imalatı yaptığını belirtti.

        Tahsis yapılan yerde kurmaya başladığı fabrikasının yüzde 40'nı tamamladığını kaydeden Cengiz, fabrikada 100 kişi istihdam etmeyi hedeflediğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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