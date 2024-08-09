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        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:44 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:44
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        Diyarbakır'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Dicle Mahallesi Millet Bahçesi kavşağında Muhammed A. (17) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki Abdulkerim A. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullandığı için para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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