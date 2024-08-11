Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kız boğuldu

Ziyaret Tepe mevkisine piknik yapmak için ailesiyle gelen H.T. (17), serinlemek için baraj gölüne girdi. Genç kız, bir süre sonra gözden kayboldu.

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