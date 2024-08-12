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        Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Dicle Teknokent bünyesindeki 80 firmada 500 kişi istihdam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:38
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        Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Dicle Teknokent bünyesindeki 80 firmada 500 kişi istihdam ediliyor.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde yer alan Dicle Teknokent'teki 80 firma kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, enerji, medikal elektronik ve tarımsal teknoloji alanlarında çalışma yürütüyor.

        Faaliyete 2012'de başlayan ve yaklaşık 300 dönümlük alan üzerine kurulu Dicle Teknokent bünyesindeki firmalarda 500 kişi istihdam ediliyor.

        Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akın, AA muhabirine, Diyarbakır'da AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) ve inovasyon çalışmalarına verilen destekle girişimcilere önemli katkılar sunduklarını söyledi.

        Teknokentte faaliyete ilk olarak 5-10 firmayla başladıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

        "Bugün 80 firmamız farklı alanlarda yüzde 100 doluluk kapasiteyle faaliyet gösteriyor. 80 firmada yaklaşık 500 kişi çalışıyor ve bu 500 kişinin ürettiği yaklaşık 500 milyon liralık AR-GE yüksek teknoloji ürününü satmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 2 farklı sektörde ihracata başladık. Firmalarımızın yazılım olarak ürettiği ürünleri yurt dışına sattık ayrıca hocalarımızın ürettiği lens ve temizleme solüsyonunun ihracatına başladık."

        Amaçlarının nitelikli iş gücü istihdamını sağlamak olduğunu ifade eden Akın, yeni ürünler üreterek, bunları yurt içi ve dışında kullanılır hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Akın, bölgedeki teknokentler arasında proje sayısı, AR-GE, bütçe harcamaları ve ihracat ile ön sırada yer alma başarısı gösterdiklerini söyledi.

        - "Sırada bekleyen firmalar var"

        Teknokentte firma sahibi elektronik mühendisi Şenol Dere ise 3 yıl önce projeleri için Dicle Teknokent'te yer edinmek için başvurduğunu dile getirdi.

        Projelerinin kabul edilmesiyle Dicle Teknokent'te üretime geçtiklerini anlatan Dere, "Öncelikle burada bulunmamızın sebebi, bütün teknoloji firmaların burada olması ve Teknokent'in bize sağladığı vergi indirimi gibi avantajlardır. Elektronik tasarım işleriyle uğraşıyoruz. Sadece Diyarbakır için değil, Türkiye'nin birçok bölgesine tasarlayıp gönderiyoruz. Burası bizim için çok uygun bir yer. Doluluk oranı fazla, sırada bekleyen firmalar var." ifadelerini kullandı.

        Yazılım geliştirme firmasında çalışan bilgisayar mühendisi Nurşen Ayaz ise üniversiteden mezun olduktan sonra Dicle Teknokent'te iş bulma fırsatı yakaladığını söyledi.

        Ayaz, "Yazılımcı olarak çalışıyorum. E-ticaret üzerine çalışmalarımız var. İyi ki burası var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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