Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ), planlı faaliyetler kapsamında baraj gölü çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetim sırasında baraj gölü kıyısında ve su yüzeyinde ölü "Asya sazanlarını" tespit eden HAYDİ ekibi, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve baraj gölünden numune aldı.

        Numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da anız yangını; yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere TOMA'lı ön...
        Diyarbakır'da anız yangını; yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere TOMA'lı ön...
        Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da TYP kapsamında istihdam edilecek 400 kişi kura ile belirlendi
        Diyarbakır'da TYP kapsamında istihdam edilecek 400 kişi kura ile belirlendi
        Devegeçidi Baraj'ında 'Asya sazanı' ölümü
        Devegeçidi Baraj'ında 'Asya sazanı' ölümü
        Düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
        Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor