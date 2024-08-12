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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:50
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Dicle Mahallesi'nde M.E'nin kullandığı 34 EBY 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K'nin kullandığı 21 AEF 301 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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