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        Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 08:22 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:22
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        Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte meydana gelen kurşunlama, tehdit, yaralama, hırsızlık olaylarına karışan ve aranan şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen "Abluka" operasyonunda, 24 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Operasyonda, bir araçtan çalındığı belirtilen çantadaki 60 tam, 32 yarım ve 56 çeyrek altın da bulunarak sahibine teslim edildi.

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