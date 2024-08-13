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        Diyarbakır'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:02
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        Diyarbakır'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AFA 979 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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