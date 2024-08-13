Diyarbakır'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AFA 979 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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