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        Tescilli Çermik biberi, gurbetçiler için Avrupa yolcusu

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi tescilli Çermik biberi, gurbetçiler için birçok Avrupa ülkesine de gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:32
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        Tescilli Çermik biberi, gurbetçiler için Avrupa yolcusu
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        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi tescilli Çermik biberi, gurbetçiler için birçok Avrupa ülkesine de gönderiliyor.

        Çermik ilçesi, kaplıcaları, Sinek Çayı Kanyonu, peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        İlçe, yörede yetişen, aroması ve lezzetiyle ilgi gören, 2021 yılında da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alan biberiyle de adından söz ettiriyor.

        Tescil ve tanıtım çalışmalarıyla son 3 yılda üretim alanı ve rekoltesi artan Çermik biberi, ilçeyi ziyaret edenler ile yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin gösterdiği ilgiyle ününü yurt dışına da taşıdı.

        Yörede kahvaltıların vazgeçilmezi olan biber, turşu ve pul biber olarak tüketilmesinin yanı sıra ilçenin özel tatlarından taraklık kebabın da lezzet ortağı.

        Kasım ayına kadar hasadı yapılan Çermik biberini ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli turistler ve tatilde memleketine gelen gurbetçiler tatma fırsatı buluyor.

        Memleketine gelemeyen gurbetçiler için de biberler paketlenerek kargo ile Almanya, Macaristan ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

        - "Tadı ve aromasıyla eşsiz"

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, tescilli Çermik biberinin bölgede yetişen endemik bir tür olduğunu söyledi.

        "Çermik biberimiz kendine has görüntüsü, tadı ve aromasıyla eşsiz bir biber." diyen Karataş, yıldan yıla artan ilgiyle biberin üretim alanının da genişlediğini belirtti.

        Biberin yurt dışında da ilgi gördüğünü dile getiren Karataş, "Bu yıl yaklaşık 400 dönüme biber ekildi. 1600 ton civarı hasadımız oldu. Taraklık kebap da lezzetini bu biberden alır. Çermik biberi hasat zamanı gurbetçilere de gönderiliyor." dedi.

        Karataş, hem yöresel lezzetleri tatmaları hem de doğal güzellikleri görmeleri için herkesi Çermik'e davet etti.

        - "Yurt dışından da talep var"

        İlçedeki üreticilerden Mehmet Duran, 5 yıldır Çermik biberi ürettiğini, talebin artmasından dolayı her sene daha fazla üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

        Duran, şunları söyledi:

        "Yurt dışından da talep var. Almanya ve İsviçre'ye de gönderiyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere satışını yapıyoruz. Buradaki işletmelere de satış yapıyoruz. Biber ile taraklık kebap yapılıyor, salçası da meşhur. Güzel bir acısı var."

        - "Haftada yaklaşık 250 kilogram biber gönderiyoruz"

        Restoranında müşterilerine taraklık kebap sunan işletmeci Cuma Çiftçi, hazırladıkları yemeğin ilgi gören yöresel lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

        Bu dönemin Çermik biberinin sezonu olduğunu anlatan Çiftçi, ilçeye gelen ziyaretçilerin bu lezzeti tattığını belirtti.

        Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Gelemeyen birçok gurbetçimiz için de biberlerimizi paketleyip gönderiyoruz. Almanya, Macaristan gibi ülkelere gidecek kargolarımız var. Farklı ülkelere her hafta biberlerimizi paketleyip gönderiyoruz. Haftada yaklaşık 250 kilogram biber gönderiyoruz. Lezzetini Çermik biberinden alan taraklık kebabımızın müdavimleri için de biber gönderiyoruz. Oradaki işletmeler de taraklık kebabını bu sayede hazırlamış oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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