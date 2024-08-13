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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:38
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        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1807'nci gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, İstanbul'dan gelerek 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladını beklediğini söyledi.

        "Evladımı istiyorum. Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuklarımız için buradayız. Sonuna kadar buraya geleceğim, oğlumu alana kadar da bekleyeceğim." diyen Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını belirtti.

        Uslu, "Mahmut oğlum beni görüyor, duyuyorsan gel devletimize, askerimize, polisimize teslim ol." ifadesini kullandı.

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