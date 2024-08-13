Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

H.E'nin kullandığı 21 FE 354 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilmeyen 72 ABT 30 plakalı kamyonet ve 02 ADF 354 plakalı otomobil, 4. Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

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