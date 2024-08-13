Diyarbakır'da "Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Modeli" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da, 2024-2026'da Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak "Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun Kırklardağı Toplantı Salonunda Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, şube ve ilçe müdürleri ile il sektör temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve üretimin planlamasına katkı sağlanması amacıyla yeni destekleme modelinin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, toplantıda Ersoy'un yeni model hakkında yaptığı sunumun ardından değerlendirme yapıldığı kaydedildi.