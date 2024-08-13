Diyarbakır'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk Sokak'taki bir evin bodrum katında patlama sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemede patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
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