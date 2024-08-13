Diyarbakır'da iş makinesi yüklü tıra çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsün iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsün iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İslam E. yönetimdeki 20 U 9114 plakalı minibüs, Diyarbakır - Batman kara yolundaki Yukarı Salat Kavşağı'nda iş makinesi yüklü tıra çarptı.
Kazada, İslam E. (34), Yunus Emre E. (15) ile Celal A. (16) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İslam E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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