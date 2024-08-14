Diyarbakır'da denetimlerde 857 araç ve sürücüye ceza kesildi

Diyarbakır'da denetimlerde 857 araç ve sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir ayda merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad ve Mezopotamya Bulvarı ile stadyum çevresinde yapılan denetimlerle trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere yönelik işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 43 araca abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç ve sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.