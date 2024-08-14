Binlerce güvercine kavurucu sıcakta serinleten hizmet

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "Güvercin Oteli"nde sahipleri tarafından kiralanan odalarda konaklayan güvercinlere kavurucu yaz sıcaklarına özgü serinleten hizmet sunuluyor.

Kentteki güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan otel, "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengarenk yaklaşık 10 bin güvercine ev sahipliği yapıyor.

Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otelde konaklayan güvercinlere zaman zaman 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için otel yönetimi tarafından serinleten bazı yöntemler uygulanıyor.

Konakladıkları alanlara yerleştirilen pervanelerle ve havuz banyosu ile serinlemeleri sağlanan güvercinlerin harareti önlemesi için içme sularına buz bırakılıyor. - "Haftada en az 5 sefer havuz banyosuyla serinlemelerini sağlıyoruz" Otel yöneticisi Mehmet Batmaz, AA muhabirine, güvercinleri en güzel şekilde ağırlamak için özveriyle hizmet sunduklarını söyledi. Oteldeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Batmaz, "Şu an Türkiye'nin yerli güvercinleri ve dünyanın en güzel güvercinleri var. Değeri 250 bin lira ile 500 bin liraya ulaşan kuşlarımız var. Antika değerinde, nesli az bulunan kuşlarımız da mevcut." dedi.

Kentte yaz aylarının çok sıcak geçtiğine işaret eden Batmaz, kış aylarında soba ile ısıttıkları güvercinleri yaz aylarında da serinletmek için farklı yöntemler uyguladıklarını belirtti. Batmaz, şunları söyledi: "Haftada en az 5 sefer havuz banyosuyla serinlemelerini sağlıyoruz. Doğal serinlik olsun diye pervaneleri kullanıyoruz. Akşam serinliğinde kuşları dama çıkarıyoruz. Bütün suluklara buz koyuyoruz. Hararet yapmasın diye sıcak su vermiyoruz." Güvercin meraklılarından 75 yaşındaki İhsan Kelekçi, 65 yıldır güvercin beslediğini belirtti.