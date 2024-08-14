Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Binlerce güvercine kavurucu sıcakta serinleten hizmet

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "Güvercin Oteli"nde sahipleri tarafından kiralanan odalarda konaklayan güvercinlere kavurucu yaz sıcaklarına özgü serinleten hizmet sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binlerce güvercine kavurucu sıcakta serinleten hizmet
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "Güvercin Oteli"nde sahipleri tarafından kiralanan odalarda konaklayan güvercinlere kavurucu yaz sıcaklarına özgü serinleten hizmet sunuluyor.

        Kentteki güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan otel, "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengarenk yaklaşık 10 bin güvercine ev sahipliği yapıyor.

        Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otelde konaklayan güvercinlere zaman zaman 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için otel yönetimi tarafından serinleten bazı yöntemler uygulanıyor.

        Konakladıkları alanlara yerleştirilen pervanelerle ve havuz banyosu ile serinlemeleri sağlanan güvercinlerin harareti önlemesi için içme sularına buz bırakılıyor.

        - "Haftada en az 5 sefer havuz banyosuyla serinlemelerini sağlıyoruz"

        Otel yöneticisi Mehmet Batmaz, AA muhabirine, güvercinleri en güzel şekilde ağırlamak için özveriyle hizmet sunduklarını söyledi.

        Oteldeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Batmaz, "Şu an Türkiye'nin yerli güvercinleri ve dünyanın en güzel güvercinleri var. Değeri 250 bin lira ile 500 bin liraya ulaşan kuşlarımız var. Antika değerinde, nesli az bulunan kuşlarımız da mevcut." dedi.

        Kentte yaz aylarının çok sıcak geçtiğine işaret eden Batmaz, kış aylarında soba ile ısıttıkları güvercinleri yaz aylarında da serinletmek için farklı yöntemler uyguladıklarını belirtti.

        Batmaz, şunları söyledi:

        "Haftada en az 5 sefer havuz banyosuyla serinlemelerini sağlıyoruz. Doğal serinlik olsun diye pervaneleri kullanıyoruz. Akşam serinliğinde kuşları dama çıkarıyoruz. Bütün suluklara buz koyuyoruz. Hararet yapmasın diye sıcak su vermiyoruz."

        Güvercin meraklılarından 75 yaşındaki İhsan Kelekçi, 65 yıldır güvercin beslediğini belirtti.

        Beslediği güvercinlerle ilgilenirken stres attığını anlatan Kelekçi, önceleri evinin avlusundaki kümeste beslediği güvercinler için artık otelde oda kiraladığını söyledi.

        Kelekçi, şöyle dedi:

        "Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Serinlemeleri için banyo yapmalarını sağlıyoruz. Sularına buz bırakıyoruz. Kendimizden daha iyi bakıyoruz onlara."

        - "Kuşlar sıcakta hasta olabiliyorlar"

        Ali Batmaz (23) ise 18 yıldır güvercin beslediğini belirtti.

        Güvercinlerin sıcaktan olumsuz etkilendiğini dile getiren Batmaz, "Bunun için önlem alıyoruz. Odalardaki pencereleri çıkarıp daha iyi hava akışı sağlıyoruz. Pervane kullanıyoruz. Kuşların sularına buz koyuyoruz. Kuşlar sıcakta hasta olabiliyorlar. Onlara özenli bakım yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da denetimlerde 857 araç ve sürücüye ceza kesildi
        Diyarbakır'da denetimlerde 857 araç ve sürücüye ceza kesildi
        Diyarbakır'da iş makinesi yüklü tıra çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iş makinesi yüklü tıra çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
        Minibüs, TIR üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı; kaza anı kamer...
        Minibüs, TIR üzerindeki iş makinesinin kepçe kısmına çarptı; kaza anı kamer...
        Diyarbakır'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü ku...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü ku...
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı