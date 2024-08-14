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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:41
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        K.A'nın kullandığı 21 KA 521 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        S.Ö'nün cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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