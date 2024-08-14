Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
K.A'nın kullandığı 21 KA 521 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
S.Ö'nün cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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