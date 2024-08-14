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        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı

        Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisi bünyesinde yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:43
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        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı
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        Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servisi bünyesinde yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göğüs hastalıkları servisi bünyesinde 100 metrekarelik alanda 2'nci basamak göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği belirtildi.

        5 yataklı ünitenin göğüs hastalıkları klinikleriyle aynı katta hizmete girmesinin sağlık personeli ve hastalar tarafından olumlu karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Hastanede hizmet veren genel yoğun bakım biriminin yanı sıra dahiliye, kardiyoloji, nöroloji ve cerrahi bölümlerin yoğun bakım üniteleri ile vatandaşlara 7/24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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