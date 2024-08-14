Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi açıldı

5 yataklı ünitenin göğüs hastalıkları klinikleriyle aynı katta hizmete girmesinin sağlık personeli ve hastalar tarafından olumlu karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Hastanede hizmet veren genel yoğun bakım biriminin yanı sıra dahiliye, kardiyoloji, nöroloji ve cerrahi bölümlerin yoğun bakım üniteleri ile vatandaşlara 7/24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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