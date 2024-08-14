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        Diyarbakır'da 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı

        Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaptırılan 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:45
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        Diyarbakır'da 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı
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        Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaptırılan 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 bin 810 metrekare kapalı alana sahip Çermik Devlet Hastanesinin modern sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet vereceği belirtildi.

        Hastanenin ilçenin sağlık sorunlarına çözüm olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İçinde tuvaleti, banyosu bulunan hasta mahremiyetinin sağlandığı 20'si tek yataklı, 15'i de 2 yataklı olmak üzere 35 hasta odası, 25 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 6 kuvöz, 6 yataklı genel yoğun bakım ünitesi, 7 cihaz kapasiteli hemodiyaliz ünitesi, 10 hasta kapasiteli fizik tedavi ünitesi ve evde sağlık hizmeti sunulan hastalar için 5 yatak kapasiteli evde sağlık birimi ile hizmet verilmeye başlandı. Doğum yapacak anne adayının kendini rahat ve konforlu hissetmesi için mahremiyete dayalı, ev ortamı konforunda tek kişilik 3 doğum odası (TDL) da bulunmaktadır. Acil servisinde 3 müşahede odası, 2 bölümlü kırmızı alan, 2 yeşil alan polikliniği ile 20 müşahede yatağı bulunmaktadır. Hastanede daha önce ilçede bulunmayan ancak yeni hizmet binasının hizmet vermeye başlamasıyla hastalıkların tanı ve tedavisinde zaman kazandıracak bilgisayarlı tomografi, fizik tedavi ünitesi, kemik dansitometri, yeni doğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım ve ekokardiyografi hizmetleri de verilmeye başlandı."

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