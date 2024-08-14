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        AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da program düzenlendi

        Diyarbakır'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:10
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        AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da program düzenlendi
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        Diyarbakır'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, partilerinin kuruluşunun 23'üncü yılının bölgeye, ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        AK Partinin halkın kendisi ve halkın iradesi olduğunu ifade eden Ensarioğlu, şunları söyledi:

        "23 yıl, bir ömür ve kesintisiz bir iktidar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca en uzun süre iktidarda kalan, halkın desteğini alan bir siyasi partidir AK Parti. Bu parti halkın kendisidir, halkın iradesidir. O yüzden 23 yıldır halkın desteğiyle bu millete hizmet ediyor. Buradan baktığımda 23 yıl boyunca büyük bir mücadele veren neferler var burada. Mücadelemiz yılmadan, yorulmadan ilk günkü şevkle, ilk günkü aşkla ve inançla bundan sonra da inşallah devam edecek."

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da AK Parti'nin 23 yıl önce kurulduğunu ve kısa sürede milletin desteğiyle zaferden zafere koştuğunu söyledi.

        AK Parti olarak, sadece büyük projelerle değil, milletin gönlünde yer edinmiş sosyal ve ekonomik reformlarla da Türkiye'yi ileriye taşıdıklarını dile getiren Ocak, şunları kaydetti:

        "23 yıllık iktidarımız sürecinde ülkemiz her alanda büyük mesafeler katetti. Gerçekleştirdiğimiz reformlar ve projeler, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda önemli mihenk taşları olarak tarihe geçti. AK Parti kurulduğu ilk günkü heyecanı içinde barındıran, yenilenmeyi bilen ve milletimizin desteğiyle geleceğe kararlılıkla yürüyen bir partidir. Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve canlı yayınla ekrana yansıtılan "AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı"nı izledi.

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